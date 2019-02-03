شاهد..أجويرو يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث في أرسنال

تقدم مانشستر سيتي على أرسنال، بهدف ثالث، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الاتحاد"ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
سجل أجويرو الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 61، بعد تمريرة عرضية من رحيم سترلينج، ليخطفها أجويرو ويسجلها داخل شباك أرسنال.
شاهد الهدف..
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