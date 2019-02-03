مانشستر يونايتد ينجو من فخ ليستر بهدف راشفورد



أفلت مانشستر يونايتد، بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز ماركوس راشفورد، هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة (9) من المباراة، ليرتفع رصيد اليونايتد إلى 48 نقطة محتلًا المركز الخامس مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بينما توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الـ11.



أول تهديد في المباراة كان عن طريق ليستر سيتي، بعد ركنية نفذها ماديسون في الدقيقة الثالثة من المباراة على رأس المتقدم إنديدي، الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمانشستر يونايتد.



ليرد عليه اليونايتد بكرة خطيرة في الدقيقة الرابعة من المباراة، بعد تقدم من لوك شو من الجبهة اليسرى، وإرسال عرضية رائعة على رأس راشفورد الذي سدد الكرة فوق عارضة ليستر سيتي.



وشهدت الدقيقة السابعة محاولة جديدة من الشياطين، بركنية نفذها هيريرا أرضية إلى راشفورد الذي سددها، لكن كاسبر شمايكل تصدى للكرة بنجاح.



وشهدت الدقيقة التاسعة أول أهداف اليونايتد، بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا إلى راشفورد خلف المدافعين الذي انفرد بشمايكل وسددها بقوة في شباك ليستر سيتي.



وكان ليستر سيتي قريبًا من التعادل في الدقيقة (14) عن طريق اختراق ماديسون في عمق الدفاع، وسدد بقوة ولكن لوك شو يتدخل ويخرجها لركنية.



عاد ليستر للخطورة من الضربات الركنية في الدقيقة 38، بعد تنفيذها من ماديسون، على رأس إيفانز الذي حولها برأسه بجانب القائم الأيسر.







وختم اليونايتد الشوط الأول بتسديدة قوية من راشفورد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس كاسبر شمايكل نجح بالإمساك بالكرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.



ومع بداية الشوط الثاني بدأ ليستر بقوة وأهدر فرصتين في أول دقيقتين، الأولى عن طريق بارنيس من الجهة اليسرى، والثانية عن طريق ماديسون من الجهة اليمنى خرجت بجانب القائم الأيسر لليونايتد.



كان أول تهديد من مانشستر يونايتد في الدقيقة (59)، بعد انطلاقة من سانشيز الذي مررها إلى لوك شو، ومررها إلى راشفورد، الذي سدد بقوة بجانب القائم.



وفي الدقيقة (61) كاد ليستر أن يحرز الهدف الأول من ضربة حرة ثابتة سددها ماديسون تصطدم بالحائط وتصل لجيمي فاردي الذي سددها بخلفية مزدوجة ولكن دي خيا يتألق ويتصدى للكرة على مرتين.





حاول بارنيس في الدقيقة (69) أن يفاجئ دي خيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجانب القائم إلى ضربة مرمى.



وكاد رشيد غزال أن يحرز التعادل في الدقيقة (77)، بتسديدة رائعة من ضربة حرة ثابتة، لكن دي خيا تألق وأخرج الكرة لركنية.



وفي الدقيقة (88) كاد ليستر أن يحرز التعادل بعد تقدم رائع من بارنيس من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية إلى فاردي الذي سددها ضعيفة في يد دي خيا.



ورفض شمايكل في الدقيقة (90) أن ينهي المباراة، بعدما تمكن من التصدي لتسديدة مارسيال من هجمة مرتدة قادها آشلي يونج، لكن اليونايتد تمكن حتى نهاية المباراة أن يحافظ على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط مهمة.



المصدر: موقع كورة