برشلونة في ورطة خلال مباراته المقبلة أمام أتلتيك بيلباو

أصبح الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في ورطة خلال مباراة أتلتيك بيلباو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب جوردي ألبا الظهير الأيمن لبرشلونة عن المباراة المقبلة على ملعب سان ماميس، يضع البارسا في أزمة، لأن مركزه هو الوحيد في الفريق الذي لا يشهد وجود بدلاء.



وكان ألبا قد حصل على الإنذار الخامس له في الليجا خلال مباراة أمس أمام فالنسيا، التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ22.



وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي سبق أن استعان بكل من سيرجيو روبيرتو ونيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيسر، لتعويض ألبا في مباريات سابقة.



وأكدت أن في كل مرة يغيب خلالها ألبا، تحدث مشكلات في دفاع برشلونة من الجهة اليسرى، لكن فالفيردي بات مضطرًا للجوء إلى اختيار روبيرتو أو سيميدو لشغل المركز مجددًا أمام بيلباو.