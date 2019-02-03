اونلاين | يلا شوت حصري livehd7 .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري livehd7 .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن بطولة الدوري الإسباني 2019، الدور الثاني، الملكي يأمل في إستغلال سقوط وتعادل بين برشلونة وفالنسيا الأخيرة بالأمس، فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي ديبورتيفو ألافيس من أجل ثلاث نقاط هامة في مسيرته بالبطولة، والتي إبتعد عن المنافسة عليها بشكل كبير، فهل يعود الفريق من بعيد من أجل إعادة المنافسة علي الليجا من جديد، خصوصا أنه دخل في المركز الثالث ولديه الفرصة في تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر، وأيضا مع الوصيف الذي يأمل في أن يتعثر.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس مباشر

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تنتظر جماهير الملكي لقاء هام اليوم أمام فريق ألافيس ، بعد أن استعاد الملكي توازنه في الفترة الأخيرة ، لنتابع معكم المباراة في دقيقة بدقيقة.

وجاءت قائمة مباراته أمام فريق ألافيس كالتالي:

المرمى تيبو كورتوا، كيلور نافاس، ألتوبي.

الدفاع راموس، ناتشو، مارسيلو، أدريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز.

الوسط مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، سيبايوس، إيسكو.

الهجوم ماريانو دياز، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.