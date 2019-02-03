اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو التاريخي مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر مساء اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخل ريال مدريد مباراته القادمة ضد ديبورتيفو ألافيس وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأها مؤخراً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وتحدث المدرب خافيير ألبيلاردو المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس عن مباراة فريقه القادمة ضد ريال مدريد، مشيداً بما يقدمه النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأشاد خافيير ألبيلاردو بريال مدريد ومدربه سانتياجو سولاري قائلاً: سولاري قام بعمل جيد الفترة الأخيرة على الرغم من البدايات الصعبة والمتغيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأكمل البيلاردو حديثه قائلاً: ريال مديد بحالة جيدة الآن على عكس مباراتنا معهم في الدور الأول، فازوا بجميع المباريات السابقة ولكننا سنحاول.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم

المباراة: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الأسبوع: 22

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الموعد: اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : احمد الطيب

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 3

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر