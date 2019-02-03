اونلاين | شاهد Real Madrid live اليوم يوتيوب .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر الآن | كورة لايف | Bein Match

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يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد، نظيره فريق ديبورتيفو الافيس، في إطار منافاسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابو.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة والإيجابية وحصد النقاط الثلاث على ملعبه وبين جماهيره للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يتطلع ألافيس في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية .

وستقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر.

وستنقل المباراة على قناة « بي إن سبورت 3 » ؛ وسيعلق عليها المعلق نوفل باشي.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة والإيجابية وحصد النقاط الثلاث على ملعبه وبين جماهيره للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يتطلع ألافيس في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية.