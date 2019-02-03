اونلاين | ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

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يواجه فريق ريال مدريد، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

تجمع المباراة بين ريال مدريد صاحب المرتبة الثالثة بـ39 نقطة، وديبورتيفو ألافيس السادس بـ32 نقطة.

كان ديبورتيفو ألافيس فاز على ريال مدريد في المواجهة الأخيرة بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من “الليغا”.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا على حساب فريق جيرونا بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-7)، حيث يلاقي الملكي فريق برشلونة في نصف النهائي يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحتل الميرنغي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

فيما كانت آخر مباريات ألافيس في الدوري الإٍسباني ضد رايو فاليكانو صاحب المركز السابع عشر في الليغا، وخسروا هذه المباراة بهدف نظيف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس برصيد 32 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في تسع مباريات، وتعادل في خمس، وتلقى سبع هزائم حتى الآن.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلعب ريال مدريد ضد ألافيس في تمام العاشرة إلا ربعًا مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.