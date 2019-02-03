اونلاين | اتش دي مشاهدة مباراة ريال مدريد والأفيس بث مباشر اليوم 3-2-2019 في الدوري الإسباني

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موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيِس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيِس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مساء يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، سوف تكون مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وديِبورتيفو ألافيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة السير على نفس نسق النتائج الإيجابية الذي سار عليه الفريق الملكي طوال الفترة الماضية على كافة المستويات.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن الفوز في هذه المباراة سوف يكون في غاية الأهمية، وخاصة وأن هذه المباراة تسبق مباراة كلاسيكو الأرض بيومين فقط لا غير، حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على غريمه التقليدي فريق برشلونة في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 فبراير 2019، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولم يكن فريق ريال مدريد ينتظر ذلك الصدام مع غريمه التقليدي فريق برشلونة، إلا أن قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لم تكن رحيمة على الإطلاق، وذلك سواء بفريق ريال مدريد أو حتى بفريق برشلونة في ظل كثرة المباريات المعقدة لكلاً من الفريقين في شهر فبراير الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن حالة التفاؤل باتت مسيطرة بقوة على الشارع المدريدي في الآونة الأخيرة بعد الصحوة الأكثر من رائعة التي عاشها فريق ريال مدريد، وذلك سواء على صعيد النتائج بشكل عام أو خاصة على صعيد المردود الفني لنجوم الفريق الملكي على أرض الملعب.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق ديبورتيفو ألافيس قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ديبورتيفو ألافيس يجد نفسه حالياً في المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق ديبورتيفو ألافيس يُقدم موسماً مميزاً للغاية.