اونلاين | كورة شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس اليوم 3-2-2019 في الدوري الاسباني

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يستقبل ريال مدريد نظيره ديبورتيفو الافيس على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الأحد 3 فبراير 2018، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تحقيقه الفوز على جيرونا ذهاباً وإياباً بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة، ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 27 من الشهر المقبل أمام برشلونة، أما محلياً فيتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الفرق برصيد 39 نقطة، فبعد أن لعب الميرنجي 21 مباراة تمكن من الفوز في 12 مباراة وكان التعادل حاضراً 3 وخسر 6 مباريات.

خاض الافيس أخر مبارياته في الليجا أمام رايو فاليكانو المتواجد في المركز الـ17، وخسروا بنتيجة هدف دون رد، ويتواجد الافيس في المركز الـ5 بجدول ترتيب الفرق وفي رصيده 34 نقطة، ولعب الفريق منذ بداية الموسم 21 مباراة وحققوا الفوز في 9 مواجهات وتعادلوا في 5 وخسروا 7 مباريات.

ستشهد قائمة ريال مدريد أمام الافيس غياب المدافع خيسوس فاييخو بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، كما سيفتقد الفريق جهود كلاً من داني كاربخال ورافائيل بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم كالآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو – سيرخيو راموس – ناتشو – ألفارو أودريوزولا

داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمه – ماركو أسينسيو

تنقل مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت 3 بصوت المعلق نوفل باشي، وذلك في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.