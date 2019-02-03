رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك أجويرو أمام آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك أجويرو أمام آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام منافسه فريق أرسنال، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرجو اجويرو الهاتريك في انتصار السيتي الكبير علي ملعبه ووسط جماهيره، ورفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 16 هدفا.

2- أوباميانج 15 هدفا.

3- هاري كين 14 هدفا.

4- سيرجو اجويرو 14 هدفا.

5- ايدين هازارد 12 هدفا.

6- جيلين موراي 10 أهداف.

7- رحيم سترلينج 10 أهداف.

8- كالوم ويلسون 10 أهداف.

9- الكسندر ميتروفيتش 10 أهداف.

10 - ريتشارلسون 10 أهداف.

11- ساديو ماني 10 أهداف.