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رياضة | أهداف مباراة - النجم الساحلي 0 × 1 الصفاقسي | الكونفيدرالية

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الممتاز

ليستر سيتي

0

x
16:05

1

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

3

x
18:30

1

آرسنال

الدرجة الأولى

فياريال

2

x
13:00

2

إسبانيول

ريال بيتيس

1

x
17:15

0

أتلتيكو مدريد

-

x
21:45

-

ديبورتيفو ألافيس

أودينيزي

1

x
16:00

1

فيورنتينا

انتر ميلان

0

x
19:00

1

بولونيا

روما

-

x
21:30

-

ميلان

الدوري الألماني

شتوتجارت

0

x
19:00

1

فرايبورج

الدوري الفرنسي

ليون

-

x
22:00

-

باريس سان جيرمان

دوري كأس الأمير

الفيصلي

1

x
14:40

2

الحزم

أحد

2

x
19:15

0

الإتفاق

الممتاز

طلائع الجيش

0

x
18:00

0

سموحة

كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019

أوثو دويو - الكونجو

1

x
15:00

0

نهضة بركان - المغرب

جورماهيا - كينيا

4

x
15:00

2

الزمالك - مصر

النجم الساحلي - تونس

0

x
18:00

1

النادي الصفاقسي - تونس

الهلال - السودان

1

x
18:00

0

أشانتي كوتوكو - غانا

حسنية أكادير - المغرب

-

x
21:00

-

الرجاء الرياضي - المغرب

نصر حسين داي - الجزائر

-

x
21:00

-

بيترو أتلتيكو - أنغولا

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