رياضة | أجويرو يقتل أرسنال بالهدف الثالث للسيتي من كرة مثيرة للجدل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يقتل أرسنال بالهدف الثالث للسيتي من كرة مثيرة للجدل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز مانشستر سيتي الهدف الثالث في مرمى أرسنال في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الأولى من مباراة أرسنال عبر الأرجنيتني سيرجيو أجويرو.

وسجل لوران كوتشليني هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

قبل أن يعود أجويرو ويحرز هدف السيتي الثاني في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا ويقلص الفارق مع متصدر ترتيب الهدافين الدولي المصري محمد صلاح إلى 3 أهداف فقط.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة سجل أجويرو "الهاتريك" من كرة مثيرة للجدل شهدت اعتراض لاعبي الأرسنال على اعتبار أن اللاعب الأرجنتيني لعب الكرة بيده.