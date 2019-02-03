رياضة | أجويرو يسجل رقمين مميزين في البريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يسجل رقمين مميزين في البريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سجل رقمين شخصيين له مع السيتي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن أجويرو سجّل أسرع هدفين في البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل هدف المان سيتي في الثانية 46 أمام آرسنال في المباراة المقامة بينهما حاليًا، والهدف الثاني سجله في الثانية 24 ثانية أمام نيوكاسل.

كان مانشستر سيتي قد سجل الهدف الثاني في مرمى أرسنال في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الأولى من مباراة أرسنال عبر الأرجنيتني سيرجيو أجويرو.

وسجل لوران كوتشليني هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

قبل أن يعود أجويرو ويحرز هدف السيتي الثاني في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا ويقلص الفارق مع متصدر ترتيب الهدافين الدولي المصري محمد صلاح إلى 3 أهداف فقط.