رياضة | حارس ريال مدريد يرد بقوة على هجوم جماهير الأتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد يرد بقوة على هجوم جماهير الأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن لديه الخبرة الجيدة للتعامل مع كل المضايقات التي قد تحدث من جانب جماهير أتليتكو مدريد في المباراة المرتقبة بين الناديبن في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: " الأجواء في العاصمة الإسبانية تبدو عادية بالنسبة لي، حتى مع بعض التعليقات السلبية من جانب جماهير الروخيبلانكوس فإني استطيع التعامل معها ".

وأضاف:" كل التجاوزات مقتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، حيث يمكن للناس أن يهاجمونك ويخفون هويتهم. لكنني لا أهتم إذا كانت هذه الأمور تجعلهم سعداء".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً: "إذا أرادوا أن يرموا على رأسي أي شيء فلن يؤثر ذلك في معنوياتي أبدا وسأعتبره تحفيزا لي. لدي الخبرة الجيدة للتعامل مع مثل هذه الأمور وجربت ذلك في بلجيكا من قبل. للأسف هذه الأمور جزء من كرة القدم. من المؤسف أن جماهير أتليتكو مدريد باتوا متحفزين ضدي الآن".

يذكر أن كورتوا لعب في صفوف أتليتكو مدريد في الفترة من 2011 حتى 2014 ثم عاد إلى تشيلسي ليخلف بيتر تشيك قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري إلى العاصمة الإسبانية ولكن إلى ريال مدريد.