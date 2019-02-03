رياضة | أهداف مباراة - ريال بيتيس 1 × 0 أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ريال بيتيس 1 × 0 أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:05
1
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
فياريال
2
x
13:00
2
إسبانيول
ريال بيتيس
1
x
17:15
0
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
ديبورتيفو ألافيس
أودينيزي
1
x
16:00
1
فيورنتينا
انتر ميلان
0
x
19:00
1
بولونيا
روما
-
x
21:30
-
ميلان
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
19:00
1
فرايبورج
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيصلي
1
x
14:40
2
الحزم
أحد
2
x
19:15
0
الإتفاق
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
18:00
0
سموحة
كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019
أوثو دويو - الكونجو
1
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
جورماهيا - كينيا
4
x
15:00
2
الزمالك - مصر
النجم الساحلي - تونس
0
x
18:00
1
النادي الصفاقسي - تونس
الهلال - السودان
1
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو - غانا
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
نصر حسين داي - الجزائر
-
x
21:00
-
بيترو أتلتيكو - أنغولا