رياضة | أجويرو يتقدم للمان سيتي بالهدف الثاني أمام أرسنال ويهدد عرش محمد صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يتقدم للمان سيتي بالهدف الثاني أمام أرسنال ويهدد عرش محمد صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في مرمى أرسنال في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة الأولى من مباراة أرسنال عبر الأرجنيتني سيرجيو أجويرو.

وسجل لوران كوتشليني هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

قبل أن يعود أجويرو ويحرز هدف السيتي الثاني في الدقيقة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا ويقلص الفارق مع متصدر ترتيب الهدافين الدولي المصري محمد صلاح إلى 3 أهداف فقط.