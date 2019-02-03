رياضة | براعم الإسماعيلي يتألقون في ثاني أيام دورة الصيد 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براعم الإسماعيلي يتألقون في ثاني أيام دورة الصيد 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى اليوم الثاني من دورة نادى الصيد الدولية للبراعم وحقق براعم الدراويش نتائج إيجابية فى اليوم الثاني بقيادة الكابتن ايمن خليل مدير قطاع البراعم. وقد حقق فريق 2009 بقيادة سامح الوحش ومحمود سليمان الفوز على الشرقية للدخان بأربعة اهداف مقابل هدف أحرز اهداف الدراويش احمد رفعت (هدفين) وعطيتو ومصطفي محمود. وفاز اسماعيلى 2008 بقيادة محمد الصغير ومودى سعدالله على الشرطة بثلاثية نظيفة احرزها المتألق ياسين اشرف العتر “هدفين” والموهوب حمزة ياسين. وفاز فريق 2007 بقيادة كابتن شحته ومؤمن فكرى الصغير علي بيراميدز بثلاثة اهداف أحرز اهداف الدراويش عمر اشرف خضر ومحمود الدرديري ومحمد محمود. فاز فريق 2006 بقيادة شريف رفاعى وياسين كامل على الشمس بهدف دون رد أحرزه مازن صلاح.