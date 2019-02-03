شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يهدد محمد صلاح في صدارة هدافي البريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هاتريك في شباك آرسنال في الأسبوع 25 بالبريميرليج. وجاء هاتريك أجويرو في الدقائق 1 و44 و61. ورفع أجويرو رصيده إلى 14 هدفًا في البريميرلبج هذا الموسم ليعادل هاري كين كثالث هدافي الدوري. وأصبح أجويرو قريبا من معادلة بيير إيميريك أوباميانج الذي لديه 15 هدفًا ، وبفارق هدفين عن محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي البريميرليج ب16 هدفًا.

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