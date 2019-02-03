شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعثر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة طلائع الجيش أمام سموحة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار المباراة لينتهي اللقاء سلبيا كما بدأ.

ارتفع رصيد سموحة للنقطة 25 في المركز التاسع بينما وصل رصيد طلائع الجيش للنقطة 25 في المركز الثامن.