شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالًا لفكهات الزمالك الكروية.."أوليتش" يحتفل بإهانة جنش والان مع التفاصيل

"معركة مشتعلة, بطل ثائر، أهداف غزيرة، هزيمة ثقيلة، مفاجآت بالجملة"، جميعها مشاهد حدثت في أرض الواقع، لنسافر الآن لكينيا، ونقف داخل ملعب كازارني، لنشاهد ملحمة كروية ساخنة، طرفيها بطلي مصر وكينيا.

مشهد نهاري داخل ملعب كبير وصدمة مدوية

ملعب أخضر، به مئات المشجعين، وفريقي الزمالك وجورماهيا على المستطيل الأخضر، يستعدوا إطلاق الحكم صافرته ليبدأ اللقاء، وبالفعل اشتعلت المعركة بأداء ضعيف من جورماهيا، ومقبول من الزمالك، وسرعان ما سجل الأبيض هدفه الأول في الفريق الكيني، ليعلن سيطرته الإفريقية، ولكن لم تمر دقائق كثيرة، حتى تمكن المنافس من إدراك التعادل بعد خطأ فادح من مدافعي الفريق الأبيض.

من ثم توالت الأهداف على مرمى "جنش" حارس الزمالك، لتنتهي المباراة برباعية لصالح جورماهيا الكيني، وسط صدمة كبيرة لجمهور الفريق الملكي، نظرًا لتراجع أداء فريقهم وتخاذله في البطولة الإفريقية، بالرغم تألقه في الدوري.

مشهد نهاري.. فرحة عارمة والكاميرا تقترب لنجم عائد يحتفل

في ظل الفرحة العارمة التي تجتاح الفريق الكيني لتغلبه على متصدر الدوري المصري وصاحب الأرقام المذهلة هذا الموسم، بينما يقبع هو في المركز السادس في الدوري الكيني، تقترب الكاميرا نحولاعبًا يصول ويجول في الملعب، ومع اقتراب الكاميرا أكثر من وجهه يتضح أنه دينيس أوليتش، لاعب منتخب كينيا المعتزل منذ أكثر من عامين، والذي عاد هذا الموسم لفريق جورماهيا، على سبيل التكريم على مسيرته الكروية نع المنتخب، ومع اقتراب الكاميرات أكثر منه يتألق اللاعب ويحرز الهدف الرابع في مرمى جنش، ليقسوا عليه، ويكمل الفكاهات الرياضية التي عادًة ما يفعلها الفارس الأبيض.