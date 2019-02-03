شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو سيميوني يحقق رقمًا سلبيًا أمام ريال بيتيس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - خسر أتلتيكو مدريد بهدف نظيف أمام ريال بيتيس، في الجولة الـ 22 من الليغا، اليوم الأحد، وذلك لأول مرة بعد 18 جولة متتالية بدون هزيمة لأبناء المدرب دييجو سيميوني.

وحقق سيميوني رقمًا سلبيًا خلال مواجهة بيتيس، حيث لم يسبق له الخسارة أمام ريال بيتيس، في أي مواجهة خلال جميع المسابقات.

وخاض سيميوني 14 مباراة أمام بيتيس، ضد 6 مدربين مختلفين، وحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولي لمدرب الروخي بلانكوس، امام كيكي سيتين في الدوري الإسباني، بعد 6 مواجهات سابقة دون نجاح.

وخسر سيتين أمام سيميوني في 5 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم ينجح أي فريق من فرقه في تسجيل أهداف ضد أتلتيكو مدريد خلال هذه الفترة.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في الليغا برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي تعادل أمس السبت امام فالنسيا 2-2، بينما أرتقي بيتيس للمركز السادس مؤقتًا برصيد 32 نقطة.