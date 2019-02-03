شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يعادل رقم فيرجسون مع اليونايتد في 2012 والان مع التفاصيل
الخليج 365- خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا ثمينا من فريق ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.
سجل هدف اليونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.
ذكر موقع سكواكا المتخصص في الاحصائيات، أن مانشستر يونايتد حقق 5 إنتصارات على التوالي خارج أرضية ميدانه في البريميرليج وهو رقم قياسي للشياطين الحمر.
واشار الموقع، إلى أن آخر مرة حقق فيها اليونايتد 5 انتصارات على التوالي كانت في عام 2012 مع المدرب السابق الأسطورة السير أليكس فيرجسون.
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يعادل رقم فيرجسون مع اليونايتد في 2012 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.