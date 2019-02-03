انت الان تتابع إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لدور الـ8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بمهام أمين الصندوق، أنه تم إغلاق ملف مباراة جورماهيا الكينى بعد انتهاء اللقاء، وأن الخسارة لن تمنع فريق الفارس الأبيض من التأهل إلى دور الـثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019. وأشار عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وأمين الصندوق بالنادي، إلى أن لديه ثقة كاملة في تأهل فريق الزمالك، وتخطى دور المجموعات من البطولة، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة، والفوز في المباريات الخمس المتبقية له بالمجموعة.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة، للتأكيد على ثقة مجلس الإدارة في إمكانيتهم وقدرتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية في المجموعة، مشيرًا إلى أنه طلب منهم إغلاق ملف اللقاء، وأنه يثق تمامًا بأنهم على قدر المسئولية. وافتتح فريق الزمالك مشواره بدور