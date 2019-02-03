بالفيديو.. أرسنال يتعادل أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 11

سجل المدافع الفرنسي لوران كوسيلنى أول أهداف أرسنال فى شباك مضيفه مانشستر سيتي، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف المدافع الفرنسي فى الدقيقة 11 من زمن المباراة، من رأسية مستغلا عرضية الإسبانى ناتشو مونريال، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين 1 – 1، وكان سيرجيو أجويرو قد تقدم للسيتى فى الدقيقة الأولى.

يذكر أن النجم المصرى محمد الننى يجلس على مقاعد بدلاء فريق أرسنال خلال موقعة اليوم، بعد أن شارك أساسيا فى مباراة الجولة الماضية أمام كارديف سيتي، والتى انتهت بفوز الجانرز 2 – 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.