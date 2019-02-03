مان سيتي ضد أرسنال.. أجويرو يهز شباك الجانرز فى الدقيقة الأولى

سجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أول أهداف مانشستر سيتي فى مرمى أرسنال، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف أجويرو فى الدقيقة الأولى على بداية المباراة، من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله إيمريك لابورتى، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر سيتي 1 – 0، ليصبح أول لاعب فى تاريخ البريميرليج يسجل هدف فى الدقيقة الأولى فى جولتين متتاليتين.

يذكر أن النجم المصرى محمد الننى يجلس على مقاعد بدلاء فريق أرسنال خلال موقعة اليوم، بعد أن شارك أساسيا فى مباراة الجولة الماضية أمام كارديف سيتي، والتى انتهت بفوز الجانرز 2 – 1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.