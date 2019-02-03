سولسكاير يستعيد أرقام فيرجسون بعد 7 أعوام من المعاناة

استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ليستر سيتي، بهدف نظيف، حمل توقيع المتألق ماركوس راشفورد، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وأشارت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، إلى أن مانشستر يونايتد مع سولسكاير جمع أربع نقاط أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد المانيو 22 نقطة، من سبع انتصارات وتعادل وحيد ودون أي خسارة.

وحقق يونايتد الفوز في خمس مباريات متتالية خارج ملعبه في جميع المسابقات، لأول مرة منذ عام 2012 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، بحسب موقع "سكواكا".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط أمام أرسنال الذي سيقابل مانشستر سيتي مساء اليوم.