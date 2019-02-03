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أعلن كلا من بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي ونظيره أوناى إيمرى مدرب أرسنال عن التشكيل الرسمى لمباراة الفريقين، التى تنطلق فى تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، فى قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.
ويجلس النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء فريق أرسنال خلال موقعة اليوم، بعد أن شارك أساسيا فى مباراة الجولة الماضية أمام كارديف، والتى انتهت بفوز الجانرز 2 – 1.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 61 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالى:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: ووكر ، لابورتى ، أوتاميندى
الوسط: فيرناندينيو ، جوندوجان ، سيلفا ، دى بروين
الهجوم: سترلينج ، أجويرو ، برناردو سيلفا
فى المقابل يخوض أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: لينو
الدفاع: ليشتاينر ، موستافى ، مونريال ، كوسيلنى
الوسط: توريرا ، الغندوزى ، كولاسيناك
الهجوم: أيوبى ، أوباميانج ، لاكازيت
كانت هذه تفاصيل خبر مان سيتي ضد أرسنال.. أجويرو يقود هجوم مانشستر والننى على دكة الجانرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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