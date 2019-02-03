سقوط الزمالك برباعية أمام جورماهيا في الكونفيدرالية

بدأ فريق الزمالك المصري مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهزيمة كبيرة أمام مضيفه جورماهيا الكيني بنتيجة (2-4)، اليوم الأحد، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

تقدم الزمالك بهدف إبراهيم حسن في الدقيقة (7) وتعادل جورماهيا بهدف جاك توسينجي (25)، ثم تقدم نفس اللاعب للفريق الكيني (38)، قبل أن يتعادل إبراهيم حسن(44)، ولكن جورماهيا سجل هدفين عن طريق نيكولاس كيبكوري (51) ودينيس أوليتش (89).

وقدم الزمالك بداية هزيلة في مشوار دور المجموعات ليشعل حسابات المجموعة منذ الجولة الأولى قبل لقاء بيترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأحد.

نال طارق حامد إنذارًا في بداية المباراة بعد التحام عنيف مع لاعب جورماهيا، وتقدم إبراهيم حسن مبكراً للزمالك في الدقيقة 7 من تسديدة صاروخية سكنت شباك الفريق الكيني ببراعة، وفرض الزمالك السيطرة في الدقائق الأولى بعد الهدف المبكر.

وحاول لاعبو جورماهيا الضغط على الزمالك بقوة والأداء بخشونة مع إصابة عبد الله جمعة، الذي عاد سريعاً لاستكمال اللقاء.

نجح الفريق الكيني في إدراك التعادل في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم الرواندي جاك توسينجي بعد فاصل من التمريرات والأداء الدفاعي الهزيل للفريق الأبيض ليودع لاعب جورماهيا الكرة في الشباك ببراعة.

جورماهيا كاد أن يضيف الهدف الثاني لولا تدخل الونش ثم محمود جنش حارس المرمى، وتصدى جنش لتسديدة قوية بعد هجمة خطيرة من الفريق الكيني ضد الزمالك.

وفي الدقيقة 39 ، سجل جورماهيا الهدف الثاني من هجمة جديدة عبر الجبهة اليسرى الضعيفة دفاعيًا ليودعها جاك توسينجي برأسه في المرمى الأبيض.

وسجل إبراهيم حسن هدف التعادل من انفراد في الدقيقة 44 سدد خلالها الكرة ضعيفة، لكنها سكنت شباك الحارس الضعيف لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

أضاع الزمالك محاولة عن طريق خالد بوطيب مع بداية الشوط الثاني، لكن جورماهيا أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 51 من خلال المهاجم نيكولاس كيبكوري الذي أسكن الكرة شباك جنش ببراعة.

وأهدر إبراهيم حسن، فرصة قريبة من تمريرة عرضية على خط المرمى مع تسديدة صاروخية من عبد الله جمعة.

جورماهيا كاد أن يضيف الهدف الرابع مع خطأ لجنش، ثم أشرك الزمالك المهاجم المغربي حميد أحداد على حساب محمود كهربا وأضاع فرانسيس هدفاً للفريق الكيني، ودفع الزمالك بالمهاجم عمر السعيد بدلاً من إبراهيم حسن.

ودفع جورماهيا بالمهاجم دينيس أوليتش على حساب نيكولاس كيبكوري في الدقيقة 66، وأبعد النقاز محاولة خطيرة من أوليتش ثم أضاع فرانيس محاولة كينية أخرى وانتفض الزمالك هجومياً بتحركات أوباما ثم إهدار خالد بوطيب لهدف محقق بتسديدة فوق العارضة.

ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء بعد سقوط حميد أحداد، ثم أضاع بوطيب انفرادًا أبعده الحارس، ورد عليه أوليتش بمحاولة أخرى من انفراد أنقذه جنش.

وأشرك الزمالك آخر تغييراته بنزول حازم إمام على حساب محمود الونش، ليعود النقاز في مركز المساك بجوار علاء.

وأهدر حميد أحداد فرصة قريبة للزمالك قبل أن يطلق دينيس أوليتش رصاصة الرحمة ويحرز الهدف الرابع بعد انفراد صريح ومراوغة للحارس محمود جنش في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز جورماهيا.