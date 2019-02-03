ليفاندوفسكي يتحدث عن نقاط القوة في ليفربول .. وفضل كلوب

أعرب مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي،، عن نفاط القوة في ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

ويحل البايرن ضيفًا على الريدز بملعب أنفيلد يوم 19 فبراير الجاري، على أن يحتضن ملعب أليانز أرينا جولة الإياب في 13 مارس المقبل.

وخلال حوار أجراه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا"، مع ليفاندوفسكي، أشار المهاجم البولندي لمواطن القوة التي يتميز بها ليفربول، قبل المواجهتين المرتقبتين بين الفريقين.

وقال ليفاندوفسكي: "لديهم استقرار في خط الدفاع، كما أنهم يمتلكون لاعبين فائقي السرعة في الخط الهجومي، فضلًا عن قدرتهم على التحول من الدفاع إلى الهجوم في وقت قصير، وهذا ما يجعلهم أكثر خطورة".

وتابع: "سنواجه فريقًا قويًا للغاية، وهذه المباريات تقيس مدى قوتنا، لهذا يجب أن نصل إليها ونحن مستعدون بنسبة 110%".

وعند سؤاله عن مدربه السابق، يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول، أجاب: "أسعد دومًا برؤيته، لكننا لن نملك وقتًا كافيًا هذه المرة".

واردف: "إنه مدرب مهم في مسيرتي، وأنا شاكر له على ما وصلت إليه الآن، فهو رائع كمدرب وأيضًا على المستوى الشخصي، ولقد تحدثنا سويًا عن كرة القدم والحياة بوجه عام، وتعلمت منه الكثير".

وأختتم: "تعلمت منه بعض الأمور الخططية، لكن بفضله آمنت بقدرتي على اللعب في أعلى مستوى، لأنه أيقظ هذا الدافع وكان يدفعني دائمًا نحو الخطوة الأعلى، لأنني لم أكن أدرك امتلاكي لهذه الإمكانيات الكبيرة، وهو من أنار لي الطريق، وهذا كان يعني لي الكثير".

وعن أوجه التشابه بين أسلوب لعب ليفربول مع الطريقة التي كان ينتهجها بوروسيا دورتموند مع كلوب، قال ليفاندوفسكي: "بالطبع هناك الكثير من الأمور المشتركة، لكن مع مرور الوقت يورجن تغير كثيرًا، ومع ذلك فإن طريقة التغير من الشق الدفاعي إلى الهجومي يمكن تمييزها بسهولة".

وسبق للدولي البولندي، العمل تحت قيادة المدرب الألماني في دورتموند، قبل أن يرحل اللاعب صوب الغريم، بايرن ميونخ.