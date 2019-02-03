الصحافة التونسية تهاجم الأفريقى بعد ثمانية مازيمبى

صدمت الصحافة التونسية الصادرة اليوم، الأحد، بعد الهزيمة الكارثية التى تعرض لها الأفريقى التونسى ضد مازيمبى الكونغولى بنتيجة 0 – 8، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "مازيمبى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكتبت صحيفة "الصحافة"، "انهيار غريب وفضيحة مدوية"، حيث وصفت هزيمة الأفريقى أمام مازيمبى بثمانية أهداف نظيفة بـ"المخجلة".

وعنونت صحيفة "الشروق"، "انهيار تام وفضيحة كروية.. زلزال فى الأفريقى بعد الخسارة أمام مازيمبى والجماهير تطالب بالمحاسبة"، وقالت إن الأفريقى تلقى أسوأ هزيمة فى تاريخه بعدما اهتزت شباكه "8 مرات" أمام مازيمبى، مشيرة إلى أن تلك الهزيمة ستظل محفورة فى ذاكرة الكرة التونسية.

وقالت الصحيفة إن الهزيمة التاريخية أمام مازيمبى ستلقى بظلالها على أجواء الأفريقى وستأتى على الأخضر واليابس داخل النادى، مشيرة إلى أن الأفريقى رغم اعتماد على 3 لاعبين فى خط الوسط من أصحاب النزعة الدفاعية، إلا أن الفريق فشل فى امتصاص طوفان مازيمبى الذى سيطر على مجريات اللقاء ليكشر عن أنيابه مستغلاً الهفوات القاتلة للدفاع.

فى حين تساءلت جريدة "المغرب"، "من المسئول عن السقوط التاريخى للأفريقى ضد مازيمبى؟"، وقالت إن أكثر المتشائمين من جماهير الأفريقي التونسى لم يتوقع أن يتذوق ناديه مرارة تلك الهزيمة التاريخية.

وجاءت أهداف مازيمبي عن طريق كيفين مونديكو ومبوتو مابى وجاكسون موليكا "هدفين"، وميشي ميكا وايليا ميشكاك في الدقائق 12 و23 و37 و39 و62 و76 و81 و83 من عمر المباراة.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن مازيمبى الكونغولى حقق أكبر انتصار فى تاريخ دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا بفوزه على الأفريقى التونسى بنتيجة 8 – 0.