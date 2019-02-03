القضاء الإداري يعيد مرتضى منصور للظهور لوسائل الإعلام

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، الخاص بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قام بإيقاف رئيس الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بأيام قليلة أصدر المجلس قراراً في منتصف يناير الماضي بإيقافه لمدة شهرين.

وجاء في الدعوة القضائية التي رفعها رئيس الزمالك أن القرار ضده مخالف للدستور ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير، كما أن الدعوة لإيقافه ليس لها سند قانوني خاصة وأنها تخالف لوائح مجلس النواب، والتي تؤكد الحصانة لعضو مجلس الشعب، وأنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة دون استئذان المجلس