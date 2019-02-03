اتلتيكو مدريد يسعى للفوز ضد ريال بيتيس اليوم لاستغلال تعثر برشلونة

يسعى نادي اتلتيكو مدريد تعزيز حظوظه في الحصول على لقب الدوري الإسباني "الليجا" هذا الموسم عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس في الخامسة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.
ويسعى اتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تقليص الفارق مع برشلونة إلى 3 نقاط، بعدما سقط الفريق الكتالوني في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام فالنسيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة ذاتها.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، يليه اتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم بين ريال بيتيس واتلتيكو مدريد مشاركة مهاجم تشيلسي السابق، ألفارو موراتا، للمرة الاولى "الروخي بلانكوس".
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