أس الأسبانية تختار محمد صلاح وثنائي الزمالك للتشكيل الأفضل عربيا

اختارت صحيفة "آس" الإسبانية محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ضمن أفضل 11 لاعباً عربياً فى الموسم الحالى.

وتواجد ثنائى الزمالك فرجانى ساسى وحمدي النقاز، والثلاثى الجزائرى رياض محرز وفوزى غلام وعيسى ماندى، بجانب محمد صلاح، فى التشكيلة المثالية للعرب هذا الموسم، كما تواجد ثلاثى منتخب قطر بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الأمم الأسيوية، بسام الراوى، والمعز على، وحسن الهيدوس.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 16 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد على الجابونى أوباماينج لاعب أرسنال.

ويستعد "الفرعون المصرى" لقيادة ليفربول أمام وست هام يونايتد في المباراة التي تجمعهما غداً، الاثنين، على ملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وفيما يلى التشكيلة المثالية للعرب..