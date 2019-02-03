التشكيل الرسمي للزمالك أمام جورماهيا..وبوطيب أساسيًا لأول مرة

قام كريستيان جروس المدرب السويسري المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على جورماهيا في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد.

وشهد التشكيل عودة محمود عبد الرحيم "جنش" إلى تشكيل الزمالك الرسمي بعد الإيقاف الذي حصل عليه "محليًا"، إلى جانب تعافى محمود حمدي "الونش" من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا لينضم للتشكيل، كما تواجد خالد بوطيب في أساسيًا لأول مرة.

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - حمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - ابراهيم حسن- يوسف أوباما

وفي خط الهجوم خالد بوطيب

بينما تواجد على دكة البدلاء : عماد السيد - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - حازم امام - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - حميد احداد