صلاح ورفاقه يترقبوا هدية أرسنال ضد مان سيتي

ينتظر فريق ليفربول الائنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتطلع الريديز لخسارة مانشستر سيتى أمام أرسنال أو حصول الفريق السماوى على نقطة التعادل فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى، قبل أن يحل ضيفاً على وست هام يونايتد غداً الاثنين بملعب "لندن" الأولمبى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثانى بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وخسر مانشستر سيتى فى الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتى بالنتيجة ذاتها.