بيراميدز ينتظر وصول رامون دياز وجهازه المعاون

ينتظر نادي بيراميدز المصري، وصول رامون دياز المدرب الأرجنتيني وجهازه المعاون خلال الساعات القليلة القادمة إلى القاهرة، لتولي قيادة الفريق.
وقد أعلن بيراميدز تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ومعه 8 مساعدين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، على أن يقود أحمد حسن، مهمة تدريب الفريق في لقاء الداخلية غداً الإثنين، ببطولة الدوري المصري.
ومن المنتظر أن يحضر دياز مع معاونيه مساء اليوم الأحد إلى القاهرة لمتابعة مباراة الداخلية وبيراميدز مساء غدٍ في الجولة الـ 21 من الدوري.
جدير بالذكر أن بيراميدز أطاح من قبل بـ 3 مدربين هم البرازيلي ألبرتو فالنتيم والأرجنتيني ريكاردو لافولبي والمصري حسام حسن.
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