تعرف على مدى إصابه حسين الشحات

صرح مصدر بالأهلي أن حسين الشحات لاعب الفريق تعرض للإصابة في أنكل القدم خلال مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني. وفاز الأهلي 5-0 على سيمبا في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف المصدر أنحسين الشحات تعرض لكدمة في أنكل القدم، ما تسبب في ورم قدمه". وكان محمد يوسف المدرب العام للأهلي أكد سلامة جميع لاعبيه عقب نهاية المباراة. وصنع الشحات 3 أهداف خلال مباراة سيمبا. ويتصدر الأهلي جدول ترتيبت المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط.

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