قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بالاستقرار على تشكيل الفريق لمباراة جورماهيا الكيني. ويلعب الزمالك خارج ملعبه أمام جورماهيا ضمن الجولة الأولى لمجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية. أن التشكيل سوف يشهد عودة جنش بعد غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإيقاف، بجانب حمدي النقاز. ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. ثلاثي قبل المهاجم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالمنعم "كهربا". المهاجم: عمر السعيد.

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام جورماهيا الكيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.