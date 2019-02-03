تقارير: ميسي وديمبلي قد لا يلحقون بالكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إن هناك شكوك حول مشاركة الثنائي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي لاعبا برشلونة الإسباني، في كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد .

ويلتقي النادي الكتالوني بنظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الأربعاء المقبل.

وتبعاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، قد تبعده عن المشاركة في الكلاسيكو.

وتعرض ميسي للإصابة في مباراة فريقه أمام فالنسيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الليجا، بعد تدخل توني لاتو لاعب فالنسيا على ميسي في الدقيقة 69 من زمن المباراة، ليسقط الأرجنتيني على الأرض وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يعود للملعب مرة أخرى لاستكمال المباراة.

وقال إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن إصابة ميسي: "إصابة ميسي ليست خطيرة، لكننا لا نعرف مداها حتى الآن، ندعو ألا يحدث شيئ له".

وأكمل: "علينا أن ننتظر كيف ستكون حالته بعد أن يخضع للإختبارات، هو قال لي أنه بخير، إذا كان طلب التغيير كنت سأغيره، ولكنه أكمل المباراة".

وكان ميسي غاب عن البارسا فى لقاء الكلاسيكو في الليجا، والذى حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة 5-1، بسبب الإصابة.

وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة الإسبانية إن الفرنسي عثمان ديمبلي قد يغيب عن مباراة ريال مدريد، بسبب أنه أُصيب بنزلة برد، أمس السبت، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب.

وعن حالة ديمبلي قال فالفيردي: "ديمبلي تعافى من الإصابة، وجاهز للمشاركة في التدريبات".

وانهى حديثه: "سنرى كيف ستكون حالته يوم الإثنين أو الثلاثاء، وسنقرر حينها".