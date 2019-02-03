مانشستر يونايتد يقدم عرض ضحم لضم كوليبالي

قام نادي نابولي الايطالي برفض عرض ضخم لبيع نجمه السنغالي لمانشستر يونايتد الانجليزي .

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نابولي رفض عرضًا بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن مدافعه كاليدو كوليبالي، إلى مانشستر يونايتد، في يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن اليونايتد أوقف تحركاته لضم أي مدافع آخر في الميركاتو الشتوي، من أجل محاولة ضم كوليبالي في الصيف المقبل.

وأكملت أن وكيل كوليبالي السابق، برونو ساتين صرح لإحدى القنوات الفرنسية، بأن اللاعب قد ينتقل إلى وجهة جديدة في الصيف المقبل مقابل 87.5 مليون جنيه إسترليني.

واستبعد الوكيل إمكانية رحيل كوليبالي إلى سان جيرمان، والذي يعد المنافس الأبرز لمانشستر يونايتد، على صفقة المدافع السنغالي