بارما يتعادل مع يوفنتوس في مباراة مثيرة

خطف فريق بارما تعادلا قاتلا من نظيره يوفنتوس بنتيجة 3-3 خلال المباراة التى جمع الفريقين اليوم على ملعب "يوفنتوس آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الكالتشيو.

وكان يوفنتوس قد تعرض لكبوة بخسارة ثقيلة الأربعاء الماضي أمام أتالانتا 3-0 ،فى ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا ليودع البطولة، ليواصل كبواته بتعادل جديد.

اهداف يوفنتوس ضد بارما

تقدم كريستيانو رونالدو بالهدف الأول فى الدقيقة 36 من خلال تسديدة داخل منطقة الجزاء وهو الهدف الذى انتهى عليه الشوط الأول.

وفى الشوط الثاني أضاف المدافه دانييل روجاني الهدف الثاني عند الدقيقة 62 ، قبل أن يقلص بعدها بدقيقتين أنتونيو باريلا الفارق للضيوف فى الدقيقة 64.

ثم سجل كريستيانو رونالدو الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 66 من رأسية قوية إثر عرضية العائد من الإصابة ماريو ماندزوكيتش، قبل أن يسجل الإيفواري جيرفينيو الهدف الثاني لبارما فى الدقيقة 74 ، قبل أن يسجل الخطير جيرفينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 93 ، ليخطف تعادلا قاتلا لفريقه 3-3.

وتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافى الدوري الايطالي مجددا بعد الوصول للهدف رقم 17 فى الكالتشيو هذا الموسم.

بهذه النتيجة يصل يوفنتوس للنقطة 62 فى الصدارة بفارق 11 نقاطة كاملة عن الوصيف نابولي، بينما يحتل بارما المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.