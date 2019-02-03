شكرا لقرائتكم "الخليج 365" ينفرد بقرارات رئيس الزمالك عقب الهزيمة أمام جورماهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عم الحزن جنبات نادى الزمالك عقب الخسارة التى تلقاها الفريق اليوم أمام جورماهيا الكينى فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعة لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية.

ففى الوقت الذى تعالت فيه الأصوات المطالبة بتصحيح الوضع داخل القلعة البيضاء ووقف سلسلة الهزائم المتتالية خارجيا فى البطولة القارية، رفض رئيس النادى الوقوف كمتفرج بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق وأبدى غضبه الشديد بعد الخسارة، مشدداً على أن اللاعبين افتقدوا في المباراة للروح التي كانت تميزهم خلال الفترة الماضية.

أضاف: "أداء الزمالك (زي الزفت)، هناك استدعاء فوري للجهاز الفني لعقد جلسة طارئة عقب العودة من كينيا لمعرفة أسباب الخسارة".

وتابع: “الونش لم يشارك منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، كيف يتم الدفع به في هذه المباراة وان الجهاز الفني يتحمل نتيجة هذه المباراة، كما أن اللاعبين بلا روح".

واتخذ رئيس الزمالك قرارا بتجميد مستحقات اللاعبين، عقب الخسارة الغير متوقعة، كما قرر عقد جلسة طارئة مع جروس فور عودة البعثة البيضاء من كينيا، للتعرف منه على أسباب الخسارة التي يرى أنها بسبب الظلم الواقع على بعض اللاعبين، ومجاملة البعض الآخر.