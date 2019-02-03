شكرا لقرائتكم الغندور : الزمالك قدم أسوء مبارياته وجروس خارج نطاق الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن الأبيض قدم مباراة من أسوء لقاءاته الأفريقية أمام جورماهيا الكينى مشيرا إلى أن أصحاب الرداء الأبيض كان من الممكن أن يتعرضوا لخسارة ثقيلة قد تصل لستة أهداف أو سبعة .

أضاف الغندور خلال فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن الزمالك فى نفس الوقت كان بإمكانه الفوز بأربع أوخمس أهداف خاصة انه كان يواجه فريق قوي هجوميا لكن ضعيف دفاعية من ناحية التمركز الصحيح.

وانتقد الغندور كسل لاعبى الزمالك فى اداء الواجب الدفاعى والرجوع للخلف وترك المساحات للمنافس وعدم الارتداد خاصة ان هذه مباراة ذهاب من المفترض أن يكون فيها اجتهاد لتجميع النقاط.

تابع :" جروس بدأ بخالد بوطيب لحماولة إراحة عمر السعيد بعد الإجهاد الذى عانى منه فى الفترة الأخيرة وبدأ أيضا بالونش البعيد تماما عن فورمة المباريات ولكن هذا قررا يرجع إلى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض وما زلت عند رأى أن لزمالك قدم مباراة من أسوء مبارياته.

أردف:" الكثير من لاعبي الزمالك كانوا بعيدون عن مستواهم اليوم وتغيرات غريبة من جروس فى مراكز اللاعبين منتقدا اداء فرجانى ساسي والنقاز فى بعض الكرات مؤكدا أن مدرب الأبيض ألف كثيرا فى تشكيل اللقاء و تغيير مراكز اللاعيبين".

اردف :" أتمنى ان يتعلم اللاعبين من اخطاءهم خاصة أن المباراة كانت مشابهة كثيرا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى البطولة اللعربية وخالد بو طيب كان بعيدا عن فورمته".

استطرد :" أول مرة أرى الزمالك فى أى هجوم عليه من الممكن ان يدخل مرماه هدف والكرات العرضية كانت خطيرة جدا على مرمى الأبيض مؤكدا أنها مباراة للنسيان موضحا ا أن جورماهيا أقوي كثيرا من فريق سيمبا التنزانى الذى واجه الأهلى فى دوري الأبطال".

أكمل :" دوري أبطال أفريقيا أقوى من الكونفدرالية الافريقية من ناحية الإمكانيات والجوائز والمستوي الفنى وهذا ردا على اللغط الذى أثير فى الفترة الأخيرة مؤكد أن الأهلى قال أن الكونفدرالية أقوى من دوري الأبطال فى 2014 وهذا خطأ مستحيل أن يحدث ذلك ولكن الفوز بالكونفدرالية أفضل من الحصول على المركز الثانى فى دوري الأبطال ".

تابع :" عبد الله جمعة قدم أداء سيد وحميد أحداد يفتقد الثقة فى النفس ولا يمتلك الحلول الهجومية التى من المفترض أن تكون من لاعب محترف والونش أيضا بعيد عن مستواه كل هذا الأخطاء سببها جروس وتؤكد أنه كان خارج نطاق الخدمة".

واختتم :" فى النهاية نادى الزمالك كبير ولاعيبته كبيرة وكل لقاء ولها ظروفها واتمنى التوفيق للزمالك فى الفترة المقبلة".

سقط الزمالك فى فخ الخسارة أمام نظيره جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما بكينيا فى مستهل مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.