شكرا لقرائتكم الأميركي جونسون يحقق البطولة السعودية الدولية للغولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الأميركي داستن جونسون، المصنف الثالث عالمياً، لقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، متفوقاً على أقرب منافسيه الصيني هاوتونغ لي، وذلك على ملاعب الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في أول بطولة عالمية لمحترفي الغولف تقام على ملاعب السعودية، وهي البطولة المعروفة عالمياً بـ"الجولة الأوروبية للمحترفين"، وقد حصد الأميركي جونسون بذلك الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الأول وهي 535 ألف دولار، من إجمالي الجوائز المرصودة للبطولة والبالغة 3.5 مليون دولار.

وقد صرح ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف: فخورون باستضافة هذه البطولة العالمية وسعداء بنجاحها على جميع الأصعدة، وخصوصاً مع الإقبال الكبير على الفعاليات المصاحبة للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار هذه الخطوة قريباً مع انتشار اللعبة بين مختلف الأعمار وخصوصاً الصغار.

وأضاف الرميان: نبارك للنجم الأميركي داستن جونسون حصوله على اللقب، كما نشكر جميع اللاعبين على جهدهم وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل والمساهمة معنا في كتابة تاريخ جديد لرياضة الجولف بالسعودية.

وقد أبدى ماجد السرور، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف، سعادته بنجاح هذه البطولة على كافة المستويات، وصرح قائلاً: نبارك للنجم العالمي داستن جونسون هذه البطولة والخطوة الرائعة في مشواره الاحترافي، وحظاً أوفر لكافة اللاعبين في البطولة، ونشكرهم على مساهمتهم الرائعة في وضع بصمة لصناعة جيل جديد يتابع ويمارس وينافس مستقبلاً بإذن الله.

وزاد: أكثر ما أسعدنا هو ذلك الإقبال الكبير من جميع الأعمار، سواء على مشاهدة أحداث المنافسة أو الفعاليات المصاحبة، والأهم هو الاهتمام الكبير في تعلم الغولف من الصغار وتسجيلهم في الدورات التدريبية لصقل مهاراتهم في المستقبل.