شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب يُجيب: لماذا نواجه نيجيريا وديا؟.. وعدد المباريات قبل كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أسباب اختيار مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية.
قال إيهاب لهيطة أن اختيار نيجيريا جاء لقرب المسافة مع النيجر، بالإضافة لأنه منتخب قوي.
أكد لهيطة أن الجهاز الفني قام بتعديل خريطة الاستعداد لأمم أفريقيا بعد إعلان إقامتها في مصر بدلا من الكاميرون خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، مطالبًا بأن يكون توقف الدوري قبل البطولة بوقت كاف.
أضاف "المباريات الودية ستقام داخل مصر ولا نية لأقامتها خارج البلاد، وعددها سيكون من مباراتين إلى ثلاثة والأقرب مواجهة منتخبات أفريقية لصعوبة مواجهة منتخبات أوروبية بذلك الوقت".
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