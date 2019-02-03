شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. طلائع الجيش 0/ 0 سموحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين طلائع الجيش وسموحة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما بالجولة الـ21 للدورى باستاد جهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة .

وقد سيطر لاعبو الطلائع على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء وقد اصطدمت إحدى الكرات بالقائم عن طريق كريم طارق صانع ألعاب الفريق العسكرى .

فى المقابل اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة عن طريق الثلاثى محمد حمدى زكى والأثيوبى اوميد اوكرى ومن أمامهم حسام حسن الذى حاول كثيرا على مرمى محمد بسام حارس الطلائع الذى زاد عن مرماه ببسالة .

وقد بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : محمد بسام

الدفاع : أبو المجد بوشا – إسلام جمال – أحمد سامى – احمد سمير

الوسط : إسلام جمال – محمد رزق – يوسف محمد – كريم طارق

الهجوم : مصطفى محمد – تالا نداى

أما سموحه فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : أحمد غنيم – محمود عزت – السيد فريد – محمود منصور

الوسط : محمود السيد – اوميد أوكرى –– حمدى زكى - يامودو تورى

الهجوم : حسام حسن –- أيدى ايموند