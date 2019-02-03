شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. رغم هزيمة جورماهيا.. 5 تشابهات تجمع ليفربول والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة عنيفة تعرضت لها جماهير نادى الزمالك بعد الهزيمة التى تعرض لها الأبيض اليوم أمام جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

جماهير الزمالك التى تخشي حدوث هزة داخل الفريق عقب كبوة اليوم لا تدرك أن الفريق الأبيض يقدم مشوار محلى متميز وهناك تشابه كبير بين ما يحدث داخل القلعة البيضاء ونادى ليفربول الإنجليزي حتى أن الأخير أيضا قدم نتائج متذبذبة فى بطولة دوري أبطال أوروبا ، رغم مشواره المحلي الناجح

5 أوجه شبه جمعت بين الفارس الأبيض وأصحاب الرداء الأحمر "سوبركورة" يسلط عليها الضوء

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