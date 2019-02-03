شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الصيد يهزمن الدفاع المغربى 3/0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصيد على نظيره الدفاع الحسنى المغربى بنتيجة 3 /0 فى الجولة الختامية بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة،ليحتل المركز الخامس فى المنافسة.

شهد مشوار الصيد فى البطولة الفوز على المحرق البحرينى فى أول لقاءاته و تلقى الخسارة من الأهلى و الصفاقسى والزمالك وسبورتنج على التوالى.

يلتقى الأهلى فى الثامنة مساء مع الصفاقسى التونسى فى لقاء تحديد اللقب الذى يقتصر حضوره على أولياء الأمور و300 فرد من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.