شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد العضلي يمنع صالح جمعة من مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى صالح جمعة، لاعب الأهلي من حالة إجهاد عضلي، واكتفى بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، وبدأ الاهلي عصر اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي المقرر لها مساء بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يخضع صالح جمعة لفحص طبي، غدًا، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.

كان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني أمس ، السبت، بخماسية نظيفة ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.