شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروجت يجتمع باللاعبين فى حضور الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس أحمد فهيم رئيس نادى بتروجت جلسة مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى الجديد بقيادة محمد عودة لحثهم على تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة بداية من لقاء وادى دجلة فى الجولة الـ21 للدورى المقرر له بعد غدا الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس

وقد أكد رئيس بتروجت للاعبيه أن الفرصة مازالت مواتية بقوة لعبور النفق المظلم والبقاء بجدول المسابقة خاصة وأن النقاط مازالت متقاربة بين كافة الفرق .

يذكر أن بتروجت يحتل المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 15 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بجدول الدورى .